مصر تستضيف أول قمة

2019/02/22 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبحث الدول الأعضاء في الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي في أول قمة تعقد بينهما، الأحد والإثنين، في منتجع شرم الشيخ بمصر، عدداً من القضايا التي تثير اهتمام الجانبين، من بينها الأمن والهجرة والتنمية الاقتصادية.

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