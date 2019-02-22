2019/02/22 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: توقع محلل في بنك "مورجان ستانلي" أن تتفاقم مشكلة ارتفاع الديون في الصين خلال العام الجاري، ولكنه أشاد بتحسين إدارة مخاطر الاقتراض من القنوات غير الرسمية.





وقال المحلل "روبن شينج" لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الجمعة، إنه من المتوقع أن يرتفع معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين بما يتراوح بين 3% إلى 4% هذا العام.





وأضاف المحلل: "هذه المرة، الأمر مختلف بعض الشيء، لأن الصين تستخدم نظاماً أكثر قابلية للإدارة أو رافعة مالية أكثر شفافية بدلاً من الظل المصرفي"، قائلاً إن ​الحكومة الصينية​ تزيد من حصة السندات الخاصة المحلية، التي تدعمها الدولة بشكل أساسي.





وتشير مصارف الظل إلى الأنشطة التي تقوم بها الشركات المالية خارج القطاع المصرفي الرسمي، وبالتالي تخضع لمستويات أقل من الرقابة التنظيمية وإلى جانب المخاطر الأعلى.





وعادة ما تفضل البنوك المملوكة للدولة إقراض الشركات المملوكة للحكومة، والتي تعتبر مقترضة أكثر أماناً من الشركات الخاصة، ونتيجة لذلك تحولت الأخيرة إلى خدمات الظل المصرفية، مما ساهم في زيادة مستويات الديون الإجمالية للصين.





وأشار المحلل إلى أن الاقتصاد الصيني سيكون ضعيفاً في الربع الأول، مضيفاً: "لكننا نشهد جهوداً مكثفة للتحفيز من صناع السياسة، وبحلول الربع الثاني نعتقد أن النشاط الاقتصادي سيبدأ في التعافي".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مورجان ستانلي يتوقع تفاقم أزمة الديون في الصين) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مورجان ستانلي يتوقع تفاقم أزمة الديون في الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).