الإعلام الأمني يعلن مقتل قيادي بارز لدى داعش في كركوك

2019/02/22 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

خلية الإعلام الامني، اليوم الجمعة، مقتل قيادي بارز في تنظيم داعش الارهابي في محافظة

كركوك.

وذكر

بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قوة من الفريق التكتيكي التابع

لخلية الصقور الاستخبارية وبالتنسيق مع استخبارات الحشد الشعبي قتلت الارهابي المدعو

ميزر الجوالي بعملية متقنة داخل كركوك بعد تطويق داره وحدثت المواجهة اثناء العملية

مما دعت قواتنا الى حسم الموقف بقتله”.

وأضاف

ان “العملية جاءت بعد يوم من تنفيذ هذا المجرم لجريمته على الشهيد (صالح عبد الله)

أحد منتسبي لواء 56 الحشد الشعبي”.

ولفت

البيان الى ان “المدعو (ميزر هادي) قد عمل في صفوف انصار الاسلام الارهابي وانضم

الى صفوف عصابات داعش الارهابية عام 2014 ونُصب قاضي شرعي لقاطع الرشيد”.

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