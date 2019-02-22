ضبط أكثر من 3 آلاف دعوى غير مسجلة في ديالى

2019/02/22 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ ديالى

أعلنت

مديرية الشؤون الداخلية والأمن بديالى، اليوم الجمعة، ضبط أكثر من 3 آلاف دعوى غير

مسجلة في المحافظة.

وذكرت

مديرية الشؤون الداخلية، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز

المديرية وحسب توجيهات مدير عام الشؤون الداخلية والامن اللواء (حسين عبد الهادي محبوبة)

وبإشراف مدير الشؤون في محافظة ديالى العميد (يعقوب يوسف راضي) ضبطت (3145) ورقة تحقيقية

غير مسجلة”.

وأضاف

البيان، ان “اغلب الأوراق غير منجزة، مع وجود اوامر قبض غير منفذة بمختلف المواد

القانونية ولسنين سابقة، جميعها في مركز شرطة المقدادية”.

وتابع،

ان “الاوراق ضبطت بمحضر ضبط اصولي وتم سليمها الى ضابط المركز بوصل استلام واعلام

الجهات المختصة لغرض تشكيل مجلس تحقيقي بحق المقصر”.

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