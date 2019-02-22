الحشد يدمر إنفاقا لتنظيم داعش الإرهابي جنوب شرق تلعفر

2019/02/22 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دمرت قوات الحشد الشعبي، عددا من الانفاق لتنظيم "داعش"

بمحافظة نينوى.

وذكر بيان للحشد الشعبي إن قوة من اللواء ثلاثة وخمسين ضمن عمليات

الحشد في نينوى نفذت عملية تفتيش سلسلة جبال الواقعة جنوب شرق تلعفر

بهدف انهاء تهديد تنظيم "داعش" الإرهابي ، مشيرا الى " أن العملية

اسفرت عن العثور على عدد من الانفاق وتدميرها بالكامل".

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