تجدد التظاهرات ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة

2019/02/22 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { دولية : الفرات نيوز} خرج مئات المتظاهرين وسط العاصمة الجزائرية الجمعة للاحتجاج ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات 18 نيسان.

وانطلقت التظاهرة مباشرة بعد صلاة الجمعة من عدة مساجد نحو ساحة أول مايو بوسط العاصمة الجزائرية، ثم سار المئات نحو ساحة البريد المركزي عبر شارع حسيبة بن بوعلي، ولم يعترض أفراد الشرطة المنتشرين بقوة المسيرة.

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