2019/02/22 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استشهد طفل فلسطيني أصيب 10 برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال المشاركة في الجمعة الـ48 لمسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية :”إن طفل يبلغ من العمر 12 عاما استشهد برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في الصدر شرق غزة و جاري التعرف على هويته رسميا”.

وبدأ الفلسطينيون، بعد عصر اليوم الجمعة بالتوافد إلى مخيمات العودة الخمسة شرق قطاع غزة للمشاركة في جمعة “الوفاء لشهداء مجزرة الحرم الإبراهيمي”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهشاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال شرق غزة) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استهشاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال شرق غزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).