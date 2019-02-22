2019/02/22 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: n6eL2VfIXTE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مجلس محافظة صلاح الدين يناقش "مشروع سامراء عاصمة الحضارة الإسلامية" للبدء في تطبيقه) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مجلس محافظة صلاح الدين يناقش "مشروع سامراء عاصمة الحضارة الإسلامية" للبدء في تطبيقه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).