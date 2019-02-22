مئات المتظاهرين يحتشدون في الجزائر ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة

2019/02/22 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلخرج مئات المتظاهرين وسط العاصمة الجزائرية، اليوم الجمعة، للاحتجاج ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات 18 نيسان/إبريل.وانطلقت التظاهرة مباشرة بعد صلاة الجمعة من عدة مساجد نحو ساحة "أول مايو" وسط العاصمة الجزائرية، ثم سار المئات نحو ساحة البريد المركزي عبر شارع "حسيبة بن بوعلي"، فيما لم يعترض أفراد الشرطة المسيرةَ بالقوة.وردد المتظاهرون شعارات "لا بوتفليقة لا السعيد" في إشارة إلى شقيقه السعيد بوتفليقة الذي يتم الحديث عنه كخليفة للرئيس، وكذلك "لا للعهدة الخامسة" و"بوتفليقة إرحل" و"أويحيى إرحل" إضافة إلى أغانٍ معارضة للحكومة عادة ما يرددها المشجعون في الملاعب.ثم انقسم المتظاهرون وأغلبهم من الشباب، إلى عدة مجموعات صغيرة تم توقيفها إحداها قرب ساحة البريد المركزي من قبل أفراد الشرطة التي طالبتهم بتغيير المسار بحسب المصدر نفسه.وانتشرت أعداد كبيرة من أفراد الشرطة في الساحات الكبرى للعاصمة الجزائرية ومفترق الطرق الرئيسية، كما في ساحة البريد المركزي وساحة "أول مايو" وساحة الشهداء، بينما كانت تحوم طائرة مروحية تابعة للشرطة منذ الصباح.ونشر مدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر بعد صلاة الجمعة، لكن الحراك يبدو لحد الساعة غير منظم.وتداول مدونون صورا عدة تظاهرت في مناطق مختلفة من البلاد، أهمها في عنابة على بعد 400 كلم شرق العاصمة الجزائر.وتحدثت الصحافة الجزائرية كذلك عن تظاهرات بأعداد متفاوتة في كل من وهران وتيارت وغليزان في غرب البلاد، وسطيف في شرقها.وتمنع الحكومة التظاهر في العاصمة الجزائرية بقرار صدر في 2001 عقب تظاهرات دامية أسفرت عن عدد من القتلى.إلا أنه في شباط/فبراير 2018 كسر حوالي ألف طبيب هذا القرار والتجمع في ساحة البريد المركزي قبل أن تحاصرهم الشرطة وتمنع تحركهم، فيما حذرت السلطات الجزائرية خلال الأيام الأخيرة من "ناشري الفوضى".ويحكم بوتفليقة البالغ 81 سنة الجزائر منذ عام 1999، وقرر في بداية شباط/فبراير الترشح لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات المقررة في 18 نيسان/إبريل، عبر رسالة شرح فيها برنامجه، واضعاً حداً لشهور من التساؤلات.ودارت التساؤلات حول قدرته البدنية على البقاء في الحكم منذ إصابته بجلطة في الدماغ في 2013 منعته من التحرك وأثرت على قدرته على الكلام.وكان قد أعيد انتخاب بوتفليقة باستمرار منذ 2004 بنسبة تفوق 80 بالمئة من الأصوات، ومن الجولة الأولى.

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