2019/02/22 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / امانة بغداد تعيد فتح طريق رئيس وسط الكرادة بعد اغلاقه للصيانة

22/02/2019 18:13:00 PM |

عدد القراءات : 1

واع / بغداد / ز .ا

اعلنت امانة بغداد ،الجمعة، عن اعادة فتح طريق رئيس وسط الكرادة بعد ان تم اغلاقه امس الخميس بداعي الصيانة.

وذكر بيان للأمانة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) انه " تم اعادة فتح الطريق الرابط بين الزقاقين 3 و 5 ضمن المحلة 909 في حي الكرادة وسط بغداد".

واضافت ان "الاغلاف تم مساء الخميس من اجل إصلاح تخسف في شبكة المجاري وبعمق 4 متر تحت الارض".

وتابع ان " إصلاح التخسف بوقت قياسي لم يتجاوز 18 ساعة فقط وتم اعادة فتح الطريق امام حركة السير والمرور".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / امانة بغداد تعيد فتح طريق رئيس وسط الكرادة بعد اغلاقه للصيانة) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / امانة بغداد تعيد فتح طريق رئيس وسط الكرادة بعد اغلاقه للصيانة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).