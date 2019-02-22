بالصور.. الخزعلي يزور “السفراء الأربعة” في بغداد

2019/02/22 | 18:21

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بغداد اليوم _ بغداد

زار الأمين العام لـ"حركة عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، اليوم الجمعة، مراقد "سفراء ا...





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