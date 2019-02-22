سيدة مصرية تطلب الطلاق لهذا السبب الغريب

2019/02/22 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد مصر نسبة عالية جدا من الطلاق، حيث تحتل المركز الأول عالميا في نسب الطلاق، والتي أدت إلى دق ناقوس الخطر بسبب تدمير الأسرة لأسباب

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