2019/02/22 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة الفلسطينية: استشهاد طفل (12 عاما) برصاص الاحتلال شرق غزة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/22 | 18:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة الفلسطينية: استشهاد طفل (12 عاما) برصاص الاحتلال شرق غزة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة الفلسطينية: استشهاد طفل (12 عاما) برصاص الاحتلال شرق غزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).