2019/02/22 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال عطية في منشور على صفحته الشخصية بـ"الفيسبوك"، أن" خرائط الطقس تشير إلى تكوّن منخفض سطحي وسط الجزيرة العربية سيسبب حاله من عدم الاستقرار الجوي وتوقعات بإمطار خفيفة هذا اليوم تشمل معظم مدن جنوب البلاد ووسط البلاد أيضا وشرقها والمنطقة الشمالية ( رعدية احيانا )".

وأضاف عطية، انه" بالنسبة إلى المنطقة الغربية فان فرصتها من الإمطار تبدو ضعيفة هذا اليوم وتتحسن يوم غد السبت".

انتهى..م.ر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حالة الطقس لليلة الجمعة ونهار السبت في هذه المناطق) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حالة الطقس لليلة الجمعة ونهار السبت في هذه المناطق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).