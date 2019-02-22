الجزائر.. الجيش يطوق القصر الرئاسي لمنع وصول المحتجين إليه

2019/02/22 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأكدت الوسائل في أخبار عاجلة اطلع عليها موقع "الغدير"، انه" خرجت عصر اليوم تظاهرات احتجاجية في العاصمة الجزائرية وبقية مدن البلاد تنديدا بعزم بوتفليقة تولي حكم البلاد لدورة خامسة".

وأكدت الوسائل أن" الجيش الجزائري طوق القصر الرئاسي فيما شدد الإجراءات الأمنية قربه، عقب تهديد بتوجه المتظاهرين إلى هناك".

انتهى..م.ر

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