رسمياً .. جائزة فردية لنجمي ريال مدريد

2019/02/22 | 18:22

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بغداد : سومر نيوز

تسلم ثنائي ريال مدريد، لوكا مودريتش وتيبو كورتوا، جائزتي الأفضل عن عام 2018، من الاتحاد...

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