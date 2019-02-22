2019/02/22 | 18:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/متابعة ..
ربطت دراسة أميركية جديدة بين إتباع نظام غذائي يتضمن كميات كبيرة من الحبوب الكاملة وتراجع خطر الإصابة بسرطان الكبد.
ومن أمثلة الحبوب الكاملة: الشعير والشوفان والقمح والخبز الكامل والفريكة والكينوا.
وخلص تحليل لبيانات أكثر من 125 ألف رجل وامرأة، على مدى 24 عاما تقريبا، إلى أن من تناولوا كميات أكبر من الحبوب الكاملة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: الحبوب الكاملة تقي من سرطان الكبد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ربطت دراسة أميركية جديدة بين إتباع نظام غذائي يتضمن كميات كبيرة من الحبوب الكاملة وتراجع خطر الإصابة بسرطان الكبد.
ومن أمثلة الحبوب الكاملة: الشعير والشوفان والقمح والخبز الكامل والفريكة والكينوا.
وخلص تحليل لبيانات أكثر من 125 ألف رجل وامرأة، على مدى 24 عاما تقريبا، إلى أن من تناولوا كميات أكبر من الحبوب الكاملة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: الحبوب الكاملة تقي من سرطان الكبد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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