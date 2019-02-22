دراسة: الحبوب الكاملة تقي من سرطان الكبد

2019/02/22 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..ربطت دراسة أميركية جديدة بين إتباع نظام غذائي يتضمن كميات كبيرة من الحبوب الكاملة وتراجع خطر الإصابة بسرطان الكبد.ومن أمثلة الحبوب الكاملة: الشعير والشوفان والقمح والخبز الكامل والفريكة والكينوا.وخلص تحليل لبيانات أكثر من 125 ألف رجل وامرأة، على مدى 24 عاما تقريبا، إلى أن من تناولوا كميات أكبر من الحبوب الكاملة […]

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