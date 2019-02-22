رجوع المقاتلين الأجانب إلى بلادهم: صدمة الغرب القادمة  

2019/02/22 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس من: ميثم الحربي يطرح ملف عودة المقاتلين الأجانب الذي قاتلوا في صفوف تنظيم داعش، عدة تساؤلات قانونية، ويثير ردود فعل شعبية داخل مجتمعات الغرب أبرزها تفجير حالة “الإسلاموفوبيا”.فقد طالبت الولايات المتحدة الأميركية دول العالم بالسماح لمواطنيها، الذين قاتلوا أو دعموا هياكل تنظيم “داعش” بالعودة لبلادهم، حيث يطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد […]

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