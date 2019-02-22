بعملية متقنة.. القوة التكتيكية تقتل عنصرا بداعش داخل كركوك

2019/02/22 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قتلت قوة من الفريق التكتيكي لخلية الصقور الاستخبارية، الجمعة، عنصرا بتنظيم “داعش” بعد محاصرته قرب داره داخل محافظة كركوك.وقال مركز الاعلام الامني في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (22 شباط 2019) إن “قوة من الفريق التكتيكي التابع لخلية الصقور الاستخبارية وبالتنسيق مع استخبارات الحشد الشعبي قتلت الارهابي المدعو ميزر الجوالي […]

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