وزير المالية: السيسي يصدق على التعديلات التشريعية بقانون الضرائب

2019/02/22 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن باركليز تحقيق أرباح عائدة للمساهمين أقل من المتوقع بلغت 3.5 مليار جنيه استرليني (4.56 مليار دولار) للعام 2018 في حين جنب البنك سيولة نقدية للتحوط من أثر الخسائر المحتملة لدى انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت النتائج تحقيق البنك تقدما في قطاع الأنشطة المصرفية الاستثمارية الذي يواجه ضغوطا إذ زادت أرباح العام بأكمله 15 بالمئة إلى 2.6 مليار استرليني مع ارتفاع دخل وحدة تداول الأسهم التابعة للبنك 25 بالمئة.

وارتفعت أسهم البنك 4.3 بالمئة بحلول الساعة 08:20 بتوقيت جرينتش.

وجنب باركليز 150 مليون استرليني تحوطا لأثر الخروج من الاتحاد الأوروبي، شأنه في ذلك شأن بنوك أخرى مثل اتش.اس.بي.سي ورويال بنك أوف سكوتلند.

ووزع البنك أرباحا نقدية بقيمة 6.5 بنس للسهم وأشار إلى اعتزامه إعادة المزيد من رأس المال عبر زيادة توزيعات الأرباح النقدية وعمليات إعادة الشراء عندما يكون الوقت مناسبا لذلك.

وانخفض معدل كفاية رأس المال الأساسي إلى 13.2 بالمئة من 13.3 بالمئة في العام السابق.

الدولار = 0.7674 جنيه استرليني.

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