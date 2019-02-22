وفد مركز بغداد للدراسات يلتقي الزاملي.. ويعلن طرح مباردة لمكافحة الجريمة الإلكترونية

2019/02/22 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​التقى وفد مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية برئاسة مناف الموسوي، اليوم الجمعة، بالقيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي لبحث سبل معالجة الجرائم الإلكترونية.

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