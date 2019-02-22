2019/02/22 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال العميد طارق صالح قائد ألوية "المقاومة الوطنية" في اليمن، نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، إن التحالف العربي في اليمن يعمل مع قوات المقاومة المشتركة للتصدي للخطر الإيراني الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد ألوية "المقاومة الوطنية": التحالف العربي يتصدى للتمدد الإيراني في اليمن) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد ألوية "المقاومة الوطنية": التحالف العربي يتصدى للتمدد الإيراني في اليمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).