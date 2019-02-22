حملة دهم وتفتيش بمخيمات النازحين جنوبي الفلوجة

2019/02/22 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر أمني في قيادة شرطة محافظة الانبار، الجمعة، عن حملة دهم وتفتيش استهدفت مخيمات النزوح جنوبي مدينة الفلوجة بحثا عن مطلوبين .

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