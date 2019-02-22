عبدالواحد: تهديد طالباني لشقيقها لا يعني إلا الخوف من مصيره

2019/02/22 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت النائبة السابقة، سروة عبد الواحد، ،الجمعة، أن ’’تهديد’’ نائب رئيس حكومة كردستان، قوباد طالباني، لرئيس الحراك الجديد شاسوار عبد الواحد، لا يعني إلا الخوف من مصيره .

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