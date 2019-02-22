قطر تعيين سفيرا لها في بغداد.. وهذا موعد مباشرة مهامة!

2019/02/22 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دولة قطر، اليوم الجمعة، عن تعيين سفير جديد لها في العاصمة بغداد ، فيما سيباشر اعماله في الاسابيع القليلة المقبلة.

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