عمليات بغداد تعلن اعتقال عدد من المتهمين بالإرهاب والخطف

2019/02/22 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت

قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، عن اعتقال عدد من المتهمين بالإرهاب والخطف وانتحال

الصفة والاتجار بالمواد المخدرة في مناطق متفرقة من العاصمة.

وقالت

القيادة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “قوة من اللواء الثامن

الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من اعتقال متهم مطلوب وفق المادة 4/إرهاب في منطقة

سبع البور شمال بغداد”.

وأضاف

البيان، أن “قوة مشتركة من اللواء الثاني الفرقة الاولى شرطة اتحادية ومفرزة من

مكافحة مخدرات/الرصافة تمكنت من اعتقال متهم بتعاطي مواد مخدرة ضبط بحوزته (137) حبة

مخدرة في منطقة البلديات شرقي بغداد، ومتهمين اخرين ضبط بحوزتهم كمية من مادة الكرستال

المخدرة في منطقة المنصور من قبل قوة مشتركة من اللواء (54) فرقة المشاة السادسة ومفرزة

من مكافحة اجرام المنصور”.

وتابع،

أنه “تم اعتقال متهم وفق المادة (421/خطف) ضمن منطقة (البو صيفي) جنوب بغداد من

قبل قوة مشتركة من اللواء (23) فرقة المشاة السابعة عشر مع مفرزة من مديرية امن المحمودية

بالإضافة الى اعتقال متهم وفق المادة (160/انتحال صفة) من قبل قوة مشتركة من اللواء

(44) مع مفرزة من جهاز المخابرات الوطني العراقي ضمن منطقة الشعب شمال شرقي بغداد”.

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