الهجرة تعلن عودة 199 لاجئا عراقيا من تركيا

2019/02/22 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

وزارة الهجرة والمهجرين ، اليوم الجمعة ،عن استقبالها (199) لاجئا عراقيا عائدا من

تركيا.

وذكر

مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة ستار نوروز في بيان تلقى “النور

نيوز” نسخة منه، انه “ضمن برنامج العودة الطوعية المجانية التي قدمتها الوزارة

للراغبين بالعودة الطوعية من تركيا وعبر الطريق البري وفي منفذ ابراهيم الخليل التابع

الى قضاء زاخو بمحافظة دهوك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي النقل والخارجية متمثلة بالسفارة

العراقية في تركيا اضافة الى ادارة الازمات المشتركة في دهوك وقوات امن المنفذ ، نقلت

نحو (199) مواطنا عراقيا في تركيا كانوا يرومون العودة من مخيم اكدة التركي الى بلدهم

العراق ” .

ولفت

نوروز إلى أن ” كادر الوزارة في اربيل ودهوك استقبلهم وخصص لهم حافلات تقلهم الى

ديارهم بعد تدقيق اسمائهم في قاعدة بيانات الجهات الامنية الى جانب تجهيزهم بالوجبات

الغذائية السريعة بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين “.

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