الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يواصل جهوده لمكافحة سرقة حقوق الملكية الفكرية

2019/02/22 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد وفي بيان رسمي قال إنه يعمل ضمن تحالف لمواجهة قناة القرصنة "بي آوت كيو"، و كل الذين حاولوا الاعتداء على الحقوق التجارية خلال كأس آسيا 2019 في الإمارات.وأضاف أنه يسعى لعمل شراكة مع أطراف رائدة عالمياً بهدف مراجعة المخاطر المتزايدة للقرصنة.و نشر الاتحاد الآسيوي تصريحات أمينه العام داتو ويندسور جون الذي أكد أن الاتحاد يُقدر شركاءه التجاريين، و يريد القيام بكل شيء ممكن من أجل حماية حقوقهم، مضيفاً أنه شارك في تحالف ضم كبار أصحاب الحقوق العالمية مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم و الاتحاد الأوروبي للعبة إلى جانب أكبر روابط الدوريات في العالم خاصة في مجال حماية حقوق البث التلفزيوني في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا.

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