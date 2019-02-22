الأمم المتحدة تبدي قلقها من الاعدامات وتعذيب المتهمين في مصر

2019/02/22 | 18:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..أبدى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومقره في جنيف، شكوكه في عدالة القضاء المصري الذي أعدم 15 شخصا الشهر الجاري استنادا إلى الأحكام الصادرة عنه.وأشار المتحدث باسم المكتب، روبرت كولفيل، أثناء إفادة في جنيف، إلى وجود “سبب قوي للقلق من أن الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة ربما لم تتبع في بعض الحالات […]

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