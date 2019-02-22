الكبار يتجاوزون المواجهات القوية في قرعة دور لـ16

2019/02/22 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنبت قرعة دور الـ16 لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" التي سحبت الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية، الأندية الكبيرة والمتوجة سابقا باللقب مواجهات قوية، وأوقعتها في اختبارات "مقبولة".

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