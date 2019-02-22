الإعلام الامني: قتل ارهابي في كركوك بعد يوم واحد من قتله احد منتسبي الحشد الشعبي

2019/02/22 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، تمكن الاجهزة الامنية من قتل الارهابي المدعو ميزر الجوالي بعملية متقنة بعد تطويق داره من قبل قوة من الفريق التكتيكي داخل محافظة كركوك.

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