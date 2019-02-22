اعتقال عدد من المتهمين بالإرهاب والخطف والاتجار بالمواد المخدرة في بغداد

2019/02/22 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت قيادة عمليات بغداد ،الجمعة، عن اعتقال عدد من المتهمين بالإرهاب والخطف وانتحال الصفة والاتجار بالمواد المخدرة في مناطق متفرقة من العاصمة.وقالت القيادة في بيان تلقته /المعلومة/، إن “قوة من اللواء الثامن الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من اعتقال متهم مطلوب وفق المادة 4/إرهاب في منطقة سبع البور شمال بغداد”.وأضاف البيان، […]

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