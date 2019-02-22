حقوق الانسان تبدي قلقها من الاعدامات وتعذيب المتهمين في مصر

2019/02/22 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومقره في جنيف، شكوكه في عدالة القضاء المصري الذي أعدم 15 شخصا الشهر الجاري استنادا إلى الأحكام الصادرة عنه.وأشار

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