اصابات خلال قمع الاحتلال للمتظاهرين شرق القطاع

2019/02/22 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين بالرصاص والعشرات بالاختناق الشديد مساء اليوم الجمعة عقب قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين السلميين في الجمعة الـ48 لمسيرة العودة وكسر الحصار

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