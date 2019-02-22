2019/02/22 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأظهرت الوثيقة صادرة عن الأمانة العامة للمجلس وحصل عليها موقع "الغدير"، إن" عبد المهدي وجه خلال اجتماع مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتأريخ 19 شباط الجاري بتأليف لجنة وزارية تضم وزراء (المالية والصحة والتخطيط) ورئيس الدائرة القانونية في أمانة مجلس الوزراء، تتولى دراسة موضوع رفع التسكين الوظيفي ومخصصات الخطورة لذوي المهن الصحية والتمريضية".

وبحسب الوثيقة أوصى رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، اللجنة للإسراع بـ"رفع توصياتها النهائية".

انتهى..م.رالوثيقة..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. عبد المهدي يتخذ قرارا بشأن احتجاجات الكوادر التمريضية) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. عبد المهدي يتخذ قرارا بشأن احتجاجات الكوادر التمريضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).