وزير الصحة: إلغاء معظم أجور خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في المؤسسات الصحية الحكومية

2019/02/22 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الصحة والبيئة علاء الدين العلوان إلغاء معظم أجور خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في المؤسسات الصحية الحكومية من مستشفيات ومراكز الصحية في بغداد والمحافظات، والاكتفاء بتذكرة واحدة لكافة الخدمات.

وقال العلوان ان وزارة الصحة قامت بالغاء التمويل الذاتي المعتمد سابقا مقابل تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في المستشفيات او المراكز الصحية في بغداد والمحافظات، وقررت استيفاء تذكرة واحدة فقط عن جميع تلك الخدمات.

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