2019/02/22 | 18:53

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ديالى – عراق برس- 22 شباط / فبراير: كشفت مديرية الشؤون الداخلية والامن في محافظة ديالى، الجمعة، عن ضبط 3145 دعوى غير مسجلة وغير منجزة بمركز شرطة المقدادية في المحافظة.

وتتبعت في بيان لها ، أن “مدير عام الشؤون الداخلية والامن اللواء، حسين عبد الهادي محبوبة وباشراف مدير الشؤون الداخلية والامن في محافظة ديالى العميد يعقوب يوسف راضي وبناء على معلومات وردت من مصادرنا، وجه مفارز المديرية بضبط اوراق تحقيقية عددها (3145) غير مسجلة واغلبها غير منجز″مبينا ان ” من ضمن هذه الاوراق، اوامر قبض غير منفذة بمختلف المواد القانونية ولسنين سابقة في مركز شرطة المقدادية، تم ضبط تلك الاوراق بمحضر ضبط اصولي وتسليمها الى ضابط المركز بوصل استلام واعلام الجهات المختصة لغرض تشكيل مجلس تحقيقي بحق المقصرين”.



انتهى اح

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