اللواء ١٩ بالحشد يرفع عشرات العبوات القمعية من مخلفات داعش غرب الانبار

2019/02/22 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت مفرزة مكافحة المتفجرات التابعة للواء ١٩ في الحشد الشعبي، الجمعة، عشرات العبوات الناسفة من مخلفات داعش غرب الانبار.وقال موفدنا، ان مفرزة مكافحة المتفجرات للواء تمكنت من رفع ٧٣ عبوة ناسفة من صنف (القمعية) كانت مزروعة مابين الحدود مع سوريا ضمن قاطع عمليات غرب الانبار.واضاف ان جميع العبوات تم التخلص منها بشكل آمن ...

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