الجيش والحشد ينفذان عملية أمنية مشتركة غرب ديالى (صور)

2019/02/22 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي، الجمعة، عملية أمنية مشتركة لتطهير عدة مناطق غرب محافظة ديالى.وقال موفدنا، إن قوة مشتركة من الفرقة الخامسة بالجيش العراقي واللواءين 4 و23 في الحشد الشعبي ومفزرة مكافحة المتفجرات وباسناد طيران الجيش نفذت، اليوم، عملية أمنية مشتركة لتأمين عدة مناطق ضمن قامع عمليات غرب ديالى.وأضاف ان المناطق شملت: ...

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