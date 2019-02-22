2019/02/22 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سحر الدوري

ناقصات عقل ودين, جملة يحفظها الرجل الشرقي عن ظهر قلب .



لم يعلم أن معناها عكس ما يضن .



فعندما تحاوره بذلك يقول ان "رسول الله صلى الله عليه وسلم" قال «النساء ناقصات عقل ودين» .

فعجبا لأناس تحفظ جزء من حديث سيدنا الرسول ولا تحفظه كله .



اذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من احداكن» قلن وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرآه نصف شهادة الرجل ؟ قلن بلى يا رسول الله.



قال: فذلك هو نقصان عقلها.



قلن وما نقصان الدين؟؟ قال: إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلن بلى .قال : فذلك هو نقصان دينها .

ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم .إن هذا النقصان ليس احتقارا للمرآه وانما تقديرا لها ولمكانتها في الإسلام.



فهنالك معاني وتفسيرات أخرى تقول بأن نقص العقل معناه العاطفة الزائدة لدى المرآه التي تتغلب على عقلها احيانا.



ونقص الدين اي أنها لا تصلي الشهر بأكمله.

ان سيدتنا عائشة رضي الله عنها كانت من أعلم الصحابة بالدين وافقههم بذلك.



فكيف تكون ناقصة عقل وهي ترضع طفلها حتى يشبع وينقص الكالسيوم من عظامها وتؤلمها أسنانها ويقرأ على ضوء عينيها حتى يتعلم القراءة والكتابة ويسبب لها القلق والخوف حتى يكبر وعندما يصبح رجلا يضع قدما على قدم ويقول المرآه بنصف عقل (( هل سألت نفسك عقلك الكامل كيف اكتمل ؟؟ اكتمل من غذاء))

صاحبة العقل الناقص

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