2019/02/22 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الشؤون الداخلية والامن : ضبط 3145 دعوى غير مسجلة وغير منجزة

22/02/2019 18:24:00 PM |

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واع / مكتب ديالى / س .م

اعلنت مديرية الشؤون الداخلية والامن في محافظة ديالى ،الجمعة، عن ضبط 3145 دعوى غير مسجلة وغير منجزة.

وذكر بيان للمديرية تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) انه " حسب توجيهات مدير عام الشؤون الداخلية والامن اللواء حسين عبد الهادي محبوبة وبأشراف مدير الشؤون الداخلية والامن في ديالى العميد يعقوب يوسف راضي وبناء على معلومات وردت من مصادرنا تم ضبط اوراق تحقيقية عدد(3145) غير مسجلة واغلبها غير منجز".

واضاف انه تم "العثور على اوامر قبض غير منفذة بمختلف المواد القانونية ولسنين سابقة في مركز شرطة المقدادية".

وتابع انه "تم ضبط تلك الاوراق بمحضر ضبط اصولي وتسليمها الى ضابط المركز بوصل استلام واعلام الجهات المختصة لغرض تشكيل مجلس تحقيقي بحق المقصر"

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