2019/02/22 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YgIt39PuU-g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البجاري: نحو 25‎ %من موازنة المحافظات ستخصص لقطاع التربية و10‎%‎ للكهرباء و5% للأمن #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البجاري: نحو 25‎ %من موازنة المحافظات ستخصص لقطاع التربية و10‎%‎ للكهرباء و5% للأمن #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).