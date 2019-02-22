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شاهد بالفيديو.. البجاري: نحو 25‎ %من موازنة المحافظات ستخصص لقطاع التربية و10‎%‎ للكهرباء و5% للأمن #المربد
2019/02/22 | 18:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: YgIt39PuU-g

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