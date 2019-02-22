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شاهد بالفيديو.. أعمال فنية متنوعة : قطع فنية تجذب المتجولين في شارع المتنبي
2019/02/22 | 18:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: iU2KNqPOrgE

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