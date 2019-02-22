بينهم تجار مخدرات.. اعتقال مطلوبين في بغداد

2019/02/22 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، اعتقال عدد من المتهمين بالإرهاب والخطف وانتحال الصفة والاتجار بالمواد المخدرة في مناطق متفرقة من العاصمة .وقالت القيادة في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (22 شباط 2019)، ان “قوة من اللواء الثامن الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من اعتقال متهم مطلوب وفق المادة 4/إرهاب في […]

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