بالأرقام.. فاتورة تلوث الهواء في أوروبا

2019/02/22 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد تلوث الهواء واقعا يفتك بدول القارة العجوز ويودي بحياة مئات الآلاف سنويا، رغم الجهود التي تبذلها الحكومات الأوروبية خلال الأعوام المنصرمة للحد من آثار التلوث البيئي.

وأكدت الوكالة الأوروبية للبيئة في تقريرها السنوي أن تلوث الهواء في أوروبا يتسبب في مقتل نحو نصف مليون شخص سنويا، فضلا عن خسائر اقتصادية تقدر بعشرين مليار يورو كل عام.

ويعرف التلوث البيئي أنه ادخال مواد أو أي شكل من أشكال الطاقة إلى البيئة بنسب تجعلها غير آمنة للعيش فيها، وتعاني أوروبا من قائمة طويلة من المشكلات البيئية، لا سيما تلوث الهواء كونها قارة شديدة الاعتماد على التصنيع.

ويعد تلوث الهواء الخطر البيئي الأكبر على صحة الناس في أوروبا، وأكد تقرير الوكالة الأوروبية، أن تلوث الهواء ينتج جراء حرائق الغابات والبراكين وعمليات حرق الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط.

وأضاف التقرير أن تنفس سكان المدن الأوروبية لهواء ملوث يتسبب في وفاة نحو 480 ألف حالة مبكرة سنويا، فضلا عن خسائر اقتصادية تقدر بـ20 مليار يورو سنويا.

وتأتي ألمانيا في مقدمة الدول التي تعاني من نسبة التلوث البيئي، تليها إسبانيا، وفرنسا في المرتبة الثالثة، ثم المجر وإيطاليا.

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