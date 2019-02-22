2019/02/22 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة المغتربين: اللاعبان مروان البازي واحمد حسن لم تكتمل اوراقهم بسبب عدم توفر أوليات اوراقهم الثبوتية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة المغتربين: اللاعبان مروان البازي واحمد حسن لم تكتمل اوراقهم بسبب عدم توفر أوليات اوراقهم الثبوتية) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة المغتربين: اللاعبان مروان البازي واحمد حسن لم تكتمل اوراقهم بسبب عدم توفر أوليات اوراقهم الثبوتية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).