المفوضية الأوروبية تعلق على إمكانية عودة “الدواعش” الأوروبيين

2019/02/22 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..علقت ممثلة المفوضية الأوروبية ناتاشا بيرتو، الجمعة، على إمكانية عودة عناصر تنظيم “داعش” ممن يحملون جنسية الاتحاد الأوروبي إلى بلدانهم.وقالت بيرتو للصحفيين في بروكسل، “وفيما يتعلق بإمكانية عودة المسلحين الأجانب وأفراد عائلاتهم ممن يحملون جنسية الاتحاد الأوروبي إلى دولهم فإن هذا القرار يعتبر أولا وقبل كل شيء من الاختصاص الوطني لكل دولة […]

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