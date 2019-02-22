2019/02/22 | 19:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لجنة المغتربين: مدرب المنتخب الوطني كاتانيتش لم يوجه الدعوة بشكل رسمي للثنائي جيلوان حمد و ريوان امين
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة المغتربين: مدرب المنتخب الوطني كاتانيتش لم يوجه الدعوة بشكل رسمي للثنائي جيلوان حمد و ريوان امين) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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