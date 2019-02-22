المدنيون يغادرون الباغوز.. وهجوم وشيك على

2019/02/22 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادرت نحو 30 شاحنة تحمل مدنيين آخر جيب لتنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، الجمعة، فيما تنتظر قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة لشن هجوم على المسلحين المحاصرين.

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