نائب: نتابع مع وزارة التخطيط تسريع خطوات إنجاز مستشفى قره تبه

2019/02/22 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث النائب عن محافظة ديالى أحمد مظهر، اليوم الجمعة، مع وزير التخطيط نوري الدليمي تسريع خطوات إنجاز مستشفى قره تبه ضمن موازنة العام الحالي.

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